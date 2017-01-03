В Ираке за 2016 год погибли почти 7 тысяч мирных жителей - ООН
В Организации Объединенных Наций сообщили, что как минимум 6 878 гражданских иракцев погибли в прошлом году. Об этом передает Европейская правда со ссылкой на Associated Press.
По данным Миссии ООН в Ираке, жертв среди гражданских может быть гораздо больше, поскольку трудно проверить количество жертв в зонах конфликтов и тех, кто потерял свою жизнь "из-за природных явлений, нехватка воды, продовольствия, лекарств и медицинского обслуживания".
Более 12 тысяч гражданских лиц были ранены в 2016 году.
В 2015 году были убиты, по меньшей мере, 7 515 мирных жителей, сообщили в ООН.
31 декабря 2016 года в Багдаде в районе рынка взорвались две бомбы, 18 человек погибли.
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