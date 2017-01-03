Премьер Словакии призвал прекратить референдумы в странах ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал европейских лидеров прекратить назначать референдумы по внутренним вопросам, заявив, что они представляют угрозу как для ЕС, так и для евро. Об этом сообщает Reuters.
"Я прошу лидеров ЕС прекратить приключения, такие как британский и итальянский референдумы (...) по внутренним вопросам, которые представляют угрозу для ЕС", - сказал Фицо.
"Великобритания не является страной еврозоны, Италия оказывает огромное влияние на развитие банковского сектора, евро. Что мы будем делать, если... пройдет референдум в Италии на тему евро, и итальянские граждане решат, что они не хотят евро" - сказал премьер Словакии.
При этом агентство отмечает, что в Словакии небольшая ультраправая Народная партия начала ходатайствовать о назначении референдума по вступлению страны в ЕС и НАТО.
В декабре 2016 года на референдуме граждане Италии отказались от предложенной премьер-министром Маттео Ренци конституционной реформы, после чего он объявил об отставке.
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