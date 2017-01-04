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Парламент Турции продлил чрезвычайное положение на три месяца

04.01.2017 00:52
Режим чрезвычайного положения продлили уже во второй раз; он действует с июля 2016 года, когда была предпринята попытка военного переворота в стране
Парламент Турции продлил чрезвычайное положение на три месяца
Фото: EPA

Парламент Турции продлил режим чрезвычайного положения еще на три месяца. Об этом сообщает AFP

Режим ЧП был введен после неудавшегося военного переворота в июле 2016 года. После его продлевали еще один раз, он должен был закончиться 19 января. 

Анкара объясняет необходимость продлить чрезвычайное положение, чтобы искоренить влияние проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого обвиняют в организации переворота, на турецкие институции. 

ЕС опасается, что власти Турции используют режим ЧП для борьбы с теми, кто критикует политику президента Эрдогана.

По последним данным, более 41 тыс человек были арестованы по подозрению в связях с Гюленом. 

Режим чрезвычайного положение дает властям право увольнять государственных служащих и закрывать организации, в том числе СМИ.

Власти ранее заявляли, что режим ЧП продлят в связи с терактом в ночном клубе 1 января.

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