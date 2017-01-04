Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа

Американские СМИ сообщают, что экс-президент США и бывший кандидат в президенты от демократов планируют приехать на церемонию 20 января

Экс-президент США Билл Клинтон и кандидат в президенты от демократов в 2016 году, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон планируют посетить инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.



Также на инаугурации будут экс-президент Джордж Уокер Буш и его жена Лора Буш. Буш-старший не сможет присутствовать из-за состояния здоровья.



Церемония состоится 20 января 2017 года. Трамп сообщил, что проведет официальную пресс-конференцию 11 января.

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