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Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа

04.01.2017 02:32
Американские СМИ сообщают, что экс-президент США и бывший кандидат в президенты от демократов планируют приехать на церемонию 20 января
Билл и Хиллари Клинтон посетят инаугурацию Трампа
Билл и Хиллари Клинтон (фото - EPA)

Экс-президент США Билл Клинтон и кандидат в президенты от демократов в 2016 году, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон планируют посетить инаугурацию Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN.

Также на инаугурации будут экс-президент Джордж Уокер Буш и его жена Лора Буш. Буш-старший не сможет присутствовать из-за состояния здоровья.

Церемония состоится 20 января 2017 года. Трамп сообщил, что проведет официальную пресс-конференцию 11 января. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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