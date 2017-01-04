США пригрозили Северной Корее новыми санкциями

В Госдепартаменте сказали, что если КНДР продолжит свою программу по разработке баллистических ракет, то давление усилится

США предупреждают, что могут ввести новые санкции против Северной Кореи после заявления Ким Чен Ына о продолжении разработки межконтинентальных баллистических ракет. Об этом заявил спикер Государственного департамента Джон Кирби, передает Укринформ.



По словам Кирби, давление на КНДР усилится, если власти Северной Кореи продолжат свои программы.



По имеющейся информации, КНДР разрабатывает баллистические технологии, но пока не имеет возможности разместить ядерные боеголовки на своих прототипах межконтинентальных ракет.

Кирби заявил, что запуски ракет, в которых используются баллистические технологии "являются недопустимым".



Последние международные санкции, введенные против КНДР, были самыми суровыми за последние два десятилетия, напомнил спикер Госдепартамента.

Читайте также: Трамп о ядерном ракетном ударе КНДР по США: Этого не будет

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.