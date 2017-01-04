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Около Фиджи в Тихом океане произошло мощное землетрясение

04.01.2017 03:33
Есть предупреждение о цунами, волны могут достичь в том числе и побережья Фиджи
Около Фиджи в Тихом океане произошло мощное землетрясение
Фото: earthquake.usgs.gov

Около побережья островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает The Guardian.

Толчки зафиксированы в 284 км от столицы Фиджи в Тихом океане.

После землетрясения Тихоокеанский центр оповещения о цунами предупредил, что есть вероятность цунами. Волны могут достичь и побережья Фиджи. 

В сообщении говорится, что волны могут подняться на 0,3-1 м выше. Власти должны проинформировать жителей побережья.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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