Около Фиджи в Тихом океане произошло мощное землетрясение

Есть предупреждение о цунами, волны могут достичь в том числе и побережья Фиджи

Около побережья островов Фиджи произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла. Об этом сообщает The Guardian.



Толчки зафиксированы в 284 км от столицы Фиджи в Тихом океане.



После землетрясения Тихоокеанский центр оповещения о цунами предупредил, что есть вероятность цунами. Волны могут достичь и побережья Фиджи.



В сообщении говорится, что волны могут подняться на 0,3-1 м выше. Власти должны проинформировать жителей побережья.

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