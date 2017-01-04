Белый дом анонсировал передачу узников из Гуантанамо до 20 января

Через несколько часов после заявления Трампа о недопустимости освобождения заключенных Гуантанамо, администрация Обамы заявила, что ускорит передачу

В Белом доме США заявили, что в ближайшее время ожидают оглашения о дополнительной передаче заключенных из тюрьмы на базе Гуантанамо в другие страны. Об этом заявил спикер Белого дома Джош Ернест, передает Радио Свобода.



Это произойдет до завершения президентского срока Барака Обамы 20 января.



Накануне этого заявления избранный президент Дональд Трамп заявил о недопустимости освобождения заключенных в Гуантанамо, поскольку "эти люди чрезвычайно опасны, и их нельзя выпускать назад на поле боя".

Ранее СМИ со ссылкой на источники говорили, что Обама планирует перевести с Гуантанамо до 18 узников.

Тюрьма на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо в Кубе появилась в 2002 году. 21 января 2009 года, на второй день пребывания в должности, президент Обама подписал приказ о расформировании тюрьмы. Лагерь должен был закрыться в течение года. Суды на базе были приостановлены на 120 дней. Однако решение президента не было исполнено, тюрьма продолжает функционировать.

Сейчас в Гуантанамо меньше 100 узников.



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