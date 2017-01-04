2700 стюардесс и бортпроводников British Airways объявили страйк
Профсоюз Unite Union предупредил, что 10 и 11 января на забастовку выйдут 2700 стюардесс и бортпроводников британской авиакомпании British Airways. Об этом сообщает Deutsche Welle.
В British Airways заявили, что позаботятся о том, чтобы все пассажиры попали в аэропорты по назначению.
Страйк объявляют из-за тарифного спора, который касается 4500 сотрудников авиакомпании, которые работают в ней с 2010 года. Они заявляют, что работают в худших условиях, чем другие сотрудники.
Профсоюз обвиняет British Airways в слишком низким зарплатах стюардессам и бортпроводникам, которые вынуждены еще подрабатывать, чтобы прожить.
В ответ авиакомпания заявляет, что ее последнее предложение по заработной плате отвечает среднему уровню в сфере пассажирских авиаперевозок.
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