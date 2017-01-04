Цукерберг пообещал в 2017 году объехать все штаты США

По словам основателя Facebook, его социальная сеть должна объединять людей и в этом году он сам планирует услышать больше людей

Создатель Facebook Марк Цукерберг в 2017 году пообещал объехать все штаты США, пообщаться с людьми и узнать, как они живут. Об этом он написал на своей странице.



"Я провел значительную часть времени во многих штатах, и мне нужно еще побывать в 30 штатах в этом году, чтобы выполнить задачу", - написал Цукерберг.



"Моя работа - объединять людей в мире и давать каждому голос. Я лично хочу услышать больше голосов в этом году. Это поможет мне руководить Facebook", - рассказал он.



В прошлом году Цукерберг обещал пробежать 365 миль, прочитать 25 книг и выучить китайский.

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