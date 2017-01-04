USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Цукерберг пообещал в 2017 году объехать все штаты США

04.01.2017 06:36
По словам основателя Facebook, его социальная сеть должна объединять людей и в этом году он сам планирует услышать больше людей
Цукерберг пообещал в 2017 году объехать все штаты США
Марк Цукерберг (фото - EPA)

Создатель Facebook Марк Цукерберг в 2017 году пообещал объехать все штаты США, пообщаться с людьми и узнать, как они живут. Об этом он написал на своей странице.

"Я провел значительную часть времени во многих штатах, и мне нужно еще побывать в 30 штатах в этом году, чтобы выполнить задачу", - написал Цукерберг. 

"Моя работа - объединять людей в мире и давать каждому голос. Я лично хочу услышать больше голосов в этом году. Это поможет мне руководить Facebook", - рассказал он. 

В прошлом году Цукерберг обещал пробежать 365 миль, прочитать 25 книг и выучить китайский. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 