USD:  26.88  27.47   EUR:  27.88  28.98  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Глава ЦРУ о выборах в США: Расскажем, что и как делали хакеры РФ

04.01.2017 08:58
В атаки на серверы, задействованные в предвыборной гонке в США, был вовлечен целый ряд стран, однако секретный доклад ЦРУ фокусируется на действиях РФ
Глава ЦРУ о выборах в США: Расскажем, что и как делали хакеры РФ
Джон Бреннан (фото - ЕРА)

Директор американской разведки Джон Бреннан заявил о наличии неопровержимых доказательств вмешательства путинской России в выборы президента США. ЦРУ обещает рассказать все на эту тему в новом докладе, который будет передан американскому президенту в ближайшее время, пишет агентство Deutsche Welle.

В докладе будет "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки и какое влияние на это оказывала РФ. Там будет рассмотрено, что делала РФ, как она это делала, и откуда мы об этом знаем", - заявил он.

Вчера, 3 января, презентация доклада была перенесена, что вызвало скепсис со стороны избранного президента Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос, только ли РФ была вовлечена в кибернападения, Бреннан заметил, что в подобные действия был вовлечен целый ряд стран, однако секретный доклад фокусируется именно на действиях России.

Читайте также: Обама пообещал, что США ответят на атаки российских хакеров

Глава ЦРУ также раскритиковал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее заявил о непричастности российских властей к утечке данных из электронной почты экс-кандидата в президенты от демократов. По мнению Бреннана, Ассанж не является "оплотом правды и честности", в связи с чем глава ЦРУ "не стал бы считать подобных людей, комментирующих такие события, вестниками неприкрытой правды".

Читайте также: Обама предупредил Путина по спецсвязи о последствиях атак хакеров

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 