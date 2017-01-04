Глава ЦРУ о выборах в США: Расскажем, что и как делали хакеры РФ

В атаки на серверы, задействованные в предвыборной гонке в США, был вовлечен целый ряд стран, однако секретный доклад ЦРУ фокусируется на действиях РФ

Директор американской разведки Джон Бреннан заявил о наличии неопровержимых доказательств вмешательства путинской России в выборы президента США. ЦРУ обещает рассказать все на эту тему в новом докладе, который будет передан американскому президенту в ближайшее время, пишет агентство Deutsche Welle.

В докладе будет "всеобъемлющее и подробное рассмотрение того, что происходило во время президентской гонки и какое влияние на это оказывала РФ. Там будет рассмотрено, что делала РФ, как она это делала, и откуда мы об этом знаем", - заявил он.

Вчера, 3 января, презентация доклада была перенесена, что вызвало скепсис со стороны избранного президента Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос, только ли РФ была вовлечена в кибернападения, Бреннан заметил, что в подобные действия был вовлечен целый ряд стран, однако секретный доклад фокусируется именно на действиях России.

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Глава ЦРУ также раскритиковал основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который ранее заявил о непричастности российских властей к утечке данных из электронной почты экс-кандидата в президенты от демократов. По мнению Бреннана, Ассанж не является "оплотом правды и честности", в связи с чем глава ЦРУ "не стал бы считать подобных людей, комментирующих такие события, вестниками неприкрытой правды".

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