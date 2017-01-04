Трамп: Никаких больше освобождений из тюрьмы в Гуантанамо
По мнению избранного президента США Дональда Трампа, ни один человек из тех, кто содержится в тюрьме на базе Гуантнамо, не должен выйти на свободу. Об этом он заявил у себя в Twitter.
"Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, которым нельзя позволить вернуться к боевым действиям", - написал он.
Ранее пресс-атташе действующего президента США Барака Обамы заявил, что в ближайшие дни "еще ряд" заключенных Гуантанамо (19 человек - данные СМИ) могут выйти на свободу.
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21 января 2009 года, на второй день пребывания в должности, президент Барак Обама подписал приказ о ее расформировании. После этого лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение Обамы не было исполнено: тюрьма продолжает функционировать. Год назад там было около 100 узников, сейчас - 59, из которых 23 человека имеют разрешение на освобождение.
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