Трамп: Никаких больше освобождений из тюрьмы в Гуантанамо

По мнению 45-го президента США, те, кто еще остается в застенках на кубинской базе США, являются крайне опасными людьми, которым не место в обществе

По мнению избранного президента США Дональда Трампа, ни один человек из тех, кто содержится в тюрьме на базе Гуантнамо, не должен выйти на свободу. Об этом он заявил у себя в Twitter.

"Больше не должно быть никаких освобождений из Гуантанамо. Это крайне опасные люди, которым нельзя позволить вернуться к боевым действиям", - написал он.

Ранее пресс-атташе действующего президента США Барака Обамы заявил, что в ближайшие дни "еще ряд" заключенных Гуантанамо (19 человек - данные СМИ) могут выйти на свободу.

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В 2002 году на бессрочно арендуемой США военно-морской базе в заливе Гуантанамо в Кубе появилась тюрьма строгого режима для лиц, обвиняемых властями США в различных преступлениях, в частности, в терроризме. Тюрьма появилась в январе 2002 года, когда туда были доставлены из Афганистана первые 20 талибов.

21 января 2009 года, на второй день пребывания в должности, президент Барак Обама подписал приказ о ее расформировании. После этого лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение Обамы не было исполнено: тюрьма продолжает функционировать. Год назад там было около 100 узников, сейчас - 59, из которых 23 человека имеют разрешение на освобождение.

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