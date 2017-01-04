Япония проведет учения по эвакуации на случай ядерного удара КНДР

Угроза ядерного удара становится все более реалистичной, так как ракетные испытания Северной Кореи становятся все более частыми, сообщают в издании

Япония запланировала на март проведение первых в своей истории учений по эвакуации населения в случае ракетно-ядерного удара со стороны КНДР. Об этом сообщает издание Nikkei.

Угроза ядерного удара становится все более реалистичной, так как ракетные испытания Северной Кореи становятся все более частыми, уточнили в издании.

По данным издания, города, участвующие в мероприятиях, будут отобраны правительством в январе, а сами учения состоятся в марте.

В ходе учений, как ожидается, будет использована система оповещения J-Alert, разработанная для экстренного оповещения жителей страны о различных угрозах. На учениях граждан научат, что можно успеть сделать для своего спасения за 10-15 минут, которые понадобятся ракете для поражения Японии.

В частности, сообщает издание, они будут учиться находить ближайший бункер.

Газета напоминает, что за 2016 год Северная Корея произвела не менее 20 пусков баллистических ракет.

1 января 2017 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что подготовка к запуску межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) подходит к завершающему этапу.

4 января сообщалось, что США могут ввести новые санкции против Северной Кореи после заявления Ким Чен Ына о продолжении разработки межконтинентальных баллистических ракет.

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