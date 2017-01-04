Жителей Британии будут учить самообороне через приложение

В Британии стало доступно бесплатное приложение CitizenAid, которое учит пользователя правильно вести себя в экстремальных ситуациях

В Британии стало доступно бесплатное приложение CitizenAid, которое учит пользователя правильно вести себя в экстремальных ситуациях, передает Би-би-си.

Приложение учит, как правильно поступить при столкновении со стрелком в публичном месте или обнаружении бомбы, а также что делать в первые секунды после нападения и как перевязывать раненых.

Приложение CitizenAid сделано по заказу крупных медицинских центров Британии - Королевского центра военной медицины и двух крупных благотворительных организаций, которые специализируются на устранении последствий инцидентов и нападений в общественных местах.

По сути приложение представляет собой памятку. В первой части структурированно изложены советы на случай, если пользователь видит вооруженного ножом или огнестрельным оружием потенциального террориста, находит подозрительную сумку или контейнер.

Вторая, более объемная часть описывает, что следует делать в первые секунды после взрыва в публичном месте. Пользователям даются детальные указания по перевязке ран с помощью подручных материалов, первой помощи при ожогах и переломах.

Инструкции составлены на основе методических пособий для армейских медиков. По мнению заказчиков, распространение знаний о первой помощи может спасти жизни в случае теракта.

"Мы не знаем, когда произойдет следующий инцидент со стрельбой или взрывом, поэтому нам нужно, чтобы какая-то часть людей обладала этими навыками", - рассказывает представитель Королевского центра военной медицины Тим Ходжеттс.

Помимо приложения, та же информация доступна на специальном сайте CitizenAid, а также в форме брошюры.

Приложение уже доступно в магазинах, его можно скачать бесплатно.

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