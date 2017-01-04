Теракт в Стамбуле: задержаны 20 предполагаемых членов ИГ

Полиция считает, что задержанные, среди которых 11 женщин, связаны с исполнителем атаки на ночной клуб в Стамбуле

Полиция Турции задержала в провинции Измир 20 предполагаемых членов террористической группировки Исламское государство, связанных с нападением на ночной клуб в Стамбуле в новогоднюю ночь. Об этом со ссылкой на представителя полиции сообщает Anadolu.

Задержания были проведены по четырем адресам в районах Борнова и Бука. Среди задержанных - 11 женщин.

Как предполагают в полиции, вероятные члены ИГ проживали вместе со стамбульским террористом в Конье.

По словам анонимного источника, в ходе обысков правоохранители обнаружили приборы ночного видения, снайперские прицелы, пояса с боеприпасами и другое военное снаряжение.

Также сообщается, что по этим адресам были найдены 20 детей, которые сейчас переданы под временную опеку.

Ранее, 2 и 3 января, турецкая полиция задержала по подозрению в связях с нападением в Стамбуле 16 человек.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял из автомата Калашникова посетителей стамбульского ночного клуба Reina, которые праздновали там Новый год. Жертвами атаки стали 39 человек, более 60 человек получили ранения.

Ответственность за теракт в Стамбуле взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Турецкие правоохранители распространили фотографию мужчины, которого подозревают в совершении нападения в Стамбуле. Как выяснилось позже, он может быть гражданином Кыргызстана, его супруга была задержана.

В то же время киргизские власти заявляют, что допросили человека, якобы подозреваемого в теракте, и выяснили, что он не причастен к нападению.

4 января министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что личность стамбульского террориста установлена, операция по его поимке продолжается.

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