Атака тюрьмы на Филиппинах: исламисты освободили 158 узников

Исламисты напали на тюрьму на Филиппинах с целью освободить сообщников, отбывавших заключение

В расположенном в филиппинской провинции Котабато городе Кидапаван более ста вооруженных исламистов совершили нападение на местную тюрьму. Об этом сообщает информационное агентство AFP.

Нападавшие перерезали линию электропередачи в тюрьму, а потом начали почти двухчасовую перестрелку. Нападавшие были хорошо вооружены и подавили 24 охранников в тюрьме, убив одного из них.

Издание сообщает, что целью нападения было освобождение сообщников-исламистов, отбывавших заключение в пенитенциарном заведении. Уточняется, что тюрьмой служило захудалое здание бывшей школы, расположенное в лесистой, уединенной местности.

В результате штурма были освобождены по 158 заключенных. Шестеро беглецов были убиты и восемь схвачены охранниками.

Как подозревают, за нападением стоят боевики, которые откололись от радикальной организации Исламский фронт освобождения Моро. Это крупнейшая в стране мусульманская повстанческая организация, которая находится на стадии мирных переговоров с правительством.

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