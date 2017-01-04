В Нью-Йорке в час пик сошел с рельсов поезд: есть пострадавшие

Железнодорожный поезд в Бруклине сошел с рельсов в час пик на станции, которая является одной из самых оживленных в Нью-Йорке

В результате аварии на железной дороге в Нью-Йорке 103 человека получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает агентство NY DailyNews.

Железнодорожный поезд в Бруклине сошел с рельсов в час пик, примерно в 08:20 утра по местному времени, на станции Атлантик Терминал, которая является одной из самых оживленных в Нью-Йорке.

Около 100 человек получили травмы, которые не являются опасными для жизни, утверждают в издании.

28 декабря 2016 года в Индии сошел с рельсов пассажирский поезд, в результате как минимум два человека погибли, 43 получили ранения.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.