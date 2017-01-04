Лидер Молдовы встретился с главарем сепаратистов Приднестровья

Встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского состоялась в контролируемых сепаратистами Бендерах. Это первая подобная встреча за последние восемь лет

Президент Молдовы и главарь непризнанной Приднестровской молдавской республики встретились впервые за последние восемь лет. Как сообщает пресс-служба молдавского президента, рабочая встреча Игоря Додона и Вадима Красносельского состоялась сегодня в городе Бендеры, контролируемом приднестровскими сепаратистами.

В ходе встречи Додон и Красносельский поздравили друг друга с победой на выборах.

"Президент Республики Молдова Игорь Додон отметил, что впервые с 2008 года состоялась подобная встреча. Глава государства выразил надежду, что в нынешнем году постепенно будут решаться накопившиеся вопросы и проблемы", - говорится в сообщении.





Фото: Facebook Игоря Додона

Лидер Молдовы также выразил мнение, что есть все предпосылки для того, чтобы 2017 год был успешным для совместной работы по улучшению отношений между Кишиневом и Тирасполем.

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В свою очередь главарь ПМР назвал состоявшуюся встречу ознакомительной и "хорошим началом для сотрудничества в решении конкретных вопросов, касающихся простых граждан по обе стороны Днестра".





Фото: Facebook Игоря Додона

Как сообщили в пресс-службе Додона, стороны обсудили повестку и весь спектр вопросов, накопившихся за последние годы, в том числе в сфере образования, регистрации автотранспорта, связи, передвижения граждан и др.

Следующая такая встреча, как ожидается, пройдет в ближайшее время.

Игорь Додон официально стал президентом Молдовы 23 декабря 2016 года. Он, в частности, выступает за сближение страны с Россией и против интеграции в НАТО. Ранее Додон заявлял, что аннексированный украинский Крым принадлежит государству-оккупанту Российской Федерации.

Также новый президент Молдовы выступает за политическое урегулирование приднестровского конфликта путем реинтеграции сепаратистского региона с сохранением для него особых полномочий.

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