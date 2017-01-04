USD:  27.08  27.89   EUR:  28.00  29.19  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Послу Британии в ЕС нашли замену

04.01.2017 21:41
Вчера, 3 января, представитель Великобритании в ЕС Айван Роджерс ушел в отставку
Послу Британии в ЕС нашли замену
Тим Барроу (фото - ЕРА)

Старшего дипломата Тима Барроу назначат новым послом Великобритании в ЕС после отставки Айвана Роджерса. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет.

Вчера, 3 января, представитель Великобритании в ЕС Айван Роджерс ушел в отставку.

Предполагалось, что Роджерс, которого назначили в 2013 году, сыграет ключевую роль в переговорах по Brexit. Он должен был находиться на своем посту до октября 2017 года.

Данные опроса WIN/Gallup свидетельствуют, что избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в странах нет настроения идти путем Великобритании в сторону выхода из Европейского Союза. 

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 