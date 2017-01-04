Послу Британии в ЕС нашли замену

Вчера, 3 января, представитель Великобритании в ЕС Айван Роджерс ушел в отставку

Старшего дипломата Тима Барроу назначат новым послом Великобритании в ЕС после отставки Айвана Роджерса. Об этом сообщает ВВС.

Агентство отмечает, что заключение торгового соглашения между Британией и ЕС может занять 10 лет.

Вчера, 3 января, представитель Великобритании в ЕС Айван Роджерс ушел в отставку.

Предполагалось, что Роджерс, которого назначили в 2013 году, сыграет ключевую роль в переговорах по Brexit. Он должен был находиться на своем посту до октября 2017 года.

Данные опроса WIN/Gallup свидетельствуют, что избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в странах нет настроения идти путем Великобритании в сторону выхода из Европейского Союза.

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