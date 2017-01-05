Нетаньяху просит помиловать солдата, убившего палестинца

Премьер-министр Израиля призвал президента помиловать военнослужащего Елора Азарию, которого обвинили в убийстве раненого палестинца

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал президента страны помиловать 19-летнего военнослужащего Елора Азарию, обвиненного в убийстве раненого палестинца. Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел в марте 2016 года, когда два палестинца напали с ножами на двух израильских военных. Те открыли огонь, убив одного из нападавших и тяжело ранив второго.

Осмотреть раненого израильтянина пришел сержант Елор Азария, работавший военным медиком. Увидев лежащего на земле палестинца, он выстрелил в него из автоматической винтовки.

В среду военный суд в Израиле признал Азарию виновным в убийстве.

"Это тяжелый и горький день - в первую очередь для Елора, его семьи, израильских солдат, многих граждан и родителей солдат, а также для меня... Я поддерживаю призыв помиловать Элора Азарию", - сказал Нетаньяху.

Президент Израиля Реувен Ривлин уже заявил, что займется этим вопросом не раньше, чем будут завершены все необходимые формальности судебного разбирательства.



Окончательный приговор будет вынесен в следующее воскресенье.

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