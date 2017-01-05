Кибератаки РФ на США: Маккейн и Нуланд готовят слушания в Сенате

Слушания в Сенате и Комитете по иностранным отношениям будут посвящены заграничным киберугрозам и ответу администрации Обамы на кибератаки РФ

В Сенате готовы больше узнать о кибератаках и других действиях россиян с целью влияния на американскую политику. На четверг в сенатском Комитете вооруженных сил, который возглавляет Джон Маккейн, запланированы слушания, посвященные заграничным киберугрозам США. Об этом сообщает Голос Америки.

Со своими выводами сенаторов ознакомят директор Офиса национальной разведки Джеймс Клеппер, заместитель министра обороны по вопросам разведки Марсель Леттр ІІ и адмирал Майкл Роджерс, командующий объединенным киберкомандованием США.

После открытых для публики слушаний должен состояться и закрытый брифинг для сенаторов по тем же вопросам.

В тот же день в сенатском Комитете по иностранным отношениям запланированы слушания, посвященные ответу администрации Барака Обамы на российские хакерские атаки и преследованию американских дипломатов за границей. Полный состав комитета с действиями российского правительства и его агентов ознакомят помощник госсекретаря Виктория Нуланд, директор Офиса заграничных миссий Джентри Смит и заместитель помощника министра внутренних дел по кибербезопасности и коммуникации Денни Толер.

Как сообщалось ранее, действующая команда Белого дома предупредила о политических последствиях решения Трампа по закерским атакам РФ.

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