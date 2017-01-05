Пентагон сообщил о ликвидации четырех лидеров ИГ в Сирии и Ираке

По словам полковника ВВС США, устранение этих лидеров ИГ ведет к дальнейшей деградации группировки

Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Ираке и Сирии ликвидировала нескольких лидеров организации. Об этом заявил полковник ВВС Джон Дорриан, сообщается на сайте Минобороны США.

Убиты были трое высокопоставленных террористов и один местный лидер.

По словам Дорриана, устранение этих лидеров ИГ ведет к дальнейшей деградации группировки и помешает террористам проводить операции вдоль долины реки Евфрат.

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"Это важно, поскольку Исламское государство продолжает терять свои населенные пункты, они хотят перейти к атакам в отдаленных районах Ирака и Сирии", - подчеркнул он.

31 декабря группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде.

2 января террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле.

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