Пентагон сообщил о ликвидации четырех лидеров ИГ в Сирии и Ираке
Возглавляемая США коалиция по борьбе с террористической группировкой Исламское государство в Ираке и Сирии ликвидировала нескольких лидеров организации. Об этом заявил полковник ВВС Джон Дорриан, сообщается на сайте Минобороны США.
Убиты были трое высокопоставленных террористов и один местный лидер.
По словам Дорриана, устранение этих лидеров ИГ ведет к дальнейшей деградации группировки и помешает террористам проводить операции вдоль долины реки Евфрат.
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"Это важно, поскольку Исламское государство продолжает терять свои населенные пункты, они хотят перейти к атакам в отдаленных районах Ирака и Сирии", - подчеркнул он.
31 декабря группировка ИГ взяла на себя ответственность за взрывы в Багдаде.
2 января террористы ИГ взяли на себя ответственность за теракт в Стамбуле.
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