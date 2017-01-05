В аэропорту Лондона арестовали подозреваемого в терроризме

Полиция Лондона сообщает, что задержанный мужчина не связан с террористической группировкой Исламское государство

В лондонском аэпорту Хитроу по подозрению в подготовке терактов арестован 50-летний мужчина. Об этом сообщила местная полиция, передает Би-би-си.

Мужчина прилетел в Лондон из Каира. Имя арестованного не называется.

По информации полиции, это был запланированный арест в рамках расследования дела о террористической активности за рубежом.

Однако отмечается, что арест не связан с деятельность террористической группировки Исламское государство.

23 декабря в Мельбурне (штат Виктория, Австралия) полиция задержала группу мужчин, которые подозреваются в планировании теракта в центре города в день Рождества на железнодорожном вокзале Флиндерс-Стрит.

23 декабря полиция Германии арестовала двоих мужчин в городе Дуйсбург по подозрению в планировании теракта.

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