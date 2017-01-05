Банки Франции не хотят кредитовать избирательную кампанию Ле Пен

Лидер французской ультрарадикальной партии Национальный фронт Марин Ле Пен ищет инвесторов за рубежом

Французские банки отказываются кредитовать избирательную кампанию кандидата в президенты Франции, лидера французской ультрарадикальной партии Национальный фронт Марин Ле Пен. Об этом она сообщила в интервью французскому телеканалу BFMTV, передает Deutsche Welle.

В преддверии первого тура президентских выборов во Франции, который пройдет в апреле 2017 года, ни один французский банк не согласился кредитовать ее кампанию. Политик обратилась к зарубежным финансовым институтам, в том числе к российским банкам, с просьбой профинансировать ее предвыборную кампанию.

По словам Ле Пен, ей не хватает 6 млн евро.

"Я подала заявки в европейские банки, английские, американские и российские. Разумеется, я приму первое же предложение", - сообщила политик.

3 января кандидат в президенты Франции от Национального фронта Марин Ле Пен заявила, что аннексия украинского Крыма Россией "не является незаконной".

3 января руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук сообщил, что СБУ может запретить въезд в Украину кандидату в президенты Франции Марин Ле Пен.

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