Мальта не считает необходимыми новые планы борьбы ЕС с террором

Новый председатель Совета ЕС не видит необходимости в дополнительных реформах сферы европейской безопасности

Мальта, занявшая 1 января по ротации пост председателя Совета Европейского Союза, не видит необходимости в новых антитеррористических инициативах ЕС. Об этом сообщает DW.

"На рассмотрении уже находятся несколько предложений, которые должны укрепить безопасность ЕС и целостность Шенгенской зоны", - заявил представитель Мальты.

"Вопрос безопасности еще до теракта на рождественском рынке в Берлине был одной из шести приоритетных тем председательства Мальты", - напоминает издание.

В качестве примера обсуждаемых инициатив представитель Мальты назвал введение электронного контроля за пересечением границ стран Евросоюза, ужесточение условий для въезда в ЕС и разработка так называемой Шенгенской информационной системы (SIS).

"Мальта за время своего председательства намерена добиться прогресса во всех этих пунктах", - заявил представитель Мальты.

"Реформировать систему безопасности на национальном и наднациональном уровне предложили политики Германии после теракта в столице ФРГ 19 декабря, когда грузовик врезался в толпу людей на рождественском рынке в центре Берлина", - говорится в сообщении.

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил о необходимости европейского аналога ФБР.

1 января сообщалось, что Мальта занимает переходящий по ротации пост председателя Совета Европейского Союза на предстоящие полгода с 1 января.

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