В Греции задержана 48-летняя террористка Пола Рупа

Пола Рупа - жена известного греческого террориста Никоса Мазиотиса, член леворадикальной организации. Была заочно осуждена за ряд терактов

В Греции спецслужбы задержали 48-летнюю террористку, члена греческой леворадикальной организации Революционная борьба Панайоту (Полу) Рупу. Об этом сообщает AMNA.



Рупу арестовали сегодня, 5 января, около 06:00 по местному времени. Ее обнаружили в доме на южной окраине Афин, вместе с ней был несовершеннолетний ребенок. Также по подозрению в укрывательстве Рупы задержана 25-летняя девушка.

Пола Рупа - жена известного греческого террориста Никоса Мазиотиса. Заочно осуждена за ряд терактов, в частности за обстрел посольства США в Греции из гранатомета в 2007 году.

В 2010 году Мазиотиса и Рупу арестовали, однако спустя полтора года отпустили под подписку о невыезде с условием появления в отделении полиции каждые пять дней. Но супруги не стали соблюдать эти требования.

Вскоре греческие власти объявили награду в €1 млн за информацию о разыскиваемых террористах.

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Летом 2014 года Мазиотиса задержали при попытке ограбления ювелирного магазина в центре Афин.

В феврале 2016-го Рупа попыталась организовать побег мужа из тюрьмы. Для этого она арендовала вертолет, во время полета которого, угрожая пистолетом, потребовала от пилота изменить маршрут. Однако попытка провалилась, и женщине пришлось бежать.

4 января 2017 года сообщалось о том, что полиция Берлина задержала 26-летнего выходца из Туниса, который подозревается в причастности к нападению на рождественскую ярмарку в столице Германии 19 декабря.

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