Трамп будет добиваться реформирования ООН

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов

Избранный президент США Дональд Трамп будет добиваться реформ в ООН, чтобы сделать эту организацию более "эффективной и действенной" на фоне глобальных проблем. Об это сказал его пресс-секретарь, сообщает Радио Свобода.

После вступления в должность 20 января Трамп хочет добиться от ООН более эффективного использования ресурсов. США обеспечивают большую часть бюджета организации - 22% от суммы $5,4 миллиарда основного бюджета и 28% бюджета миротворческих операций ООН, составляет $7,9 миллиарда.

Трамп неоднократно критиковали общую эффективность ООН, заявляя, что она мало сделала для решения глобальных проблем.

В декабре 2016 года он заявил, что что ООН создает проблемы вместо того, чтобы их решать. По словам Трампа, если организация не использует свой потенциал, то это "пустая трата времени и денег".

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