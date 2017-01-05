В турецком Измире у здания суда взорвалась заминированная машина

У входа в здание суда взорвался заминированный автомобиль, в результате взрыва получили ранения три человека

В турецком городе Измир на западе страны произошел взрыв, передает CNN Turk.

Инцидент произошел рядом со зданием суда, на месте взрыва горит автомобиль. По предварительной информации, ранены три человека.

Информация о погибших уточняется. На место происшествия направлены отряды скорой помощи.

По данным местных СМИ, в перестрелке полиция ликвидировала террориста.

Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.





Фото: Hurriyet

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами атаки стали 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство





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