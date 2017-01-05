Теракт в турецком Измире: 11 раненых, ликвидированы 2 нападавших
В результате теракта в турецком городе Измир пострадали 11 человек, полиция на данный момент уже ликвидировала второго нападавшего, передает CNN Turk.
"Агентство Doğan сообщает об 11 раненых в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком Измире, среди них офицеры полиции", - говорится в сообщении.
Турецкие полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв в Измире, передает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.
В настоящий момент разыскивается третий организатор террористического акта.
- Sky News (@SkyNews) 5 января 2017 г.
Также сообщается, что не менее 10 пострадавших в теракте доставили в больницы.
At least 10 people are injured in an explosion outside a courthouse in the Turkish city of Izmir - @skyzein has more https://t.co/3ByhIe4q7j
Ранее сообщалось, что в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль.
В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами атаки стали 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.
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