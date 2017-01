Теракт в турецком Измире: 11 раненых, ликвидированы 2 нападавших

В результате теракта в турецком городе Измир пострадали 11 человек, полиция на данный момент уже ликвидировала второго нападавшего, передает CNN Turk.

"Агентство Doğan сообщает об 11 раненых в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком Измире, среди них офицеры полиции", - говорится в сообщении.

Турецкие полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв в Измире, передает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В настоящий момент разыскивается третий организатор террористического акта.

Также сообщается, что не менее 10 пострадавших в теракте доставили в больницы.

At least 10 people are injured in an explosion outside a courthouse in the Turkish city of Izmir - @skyzein has more https://t.co/3ByhIe4q7j