USD:  27.04  27.79   EUR:  28.14  29.26  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Теракт в турецком Измире: 11 раненых, ликвидированы 2 нападавших

05.01.2017 16:57
Полицейские ликвидировали двух нападавших, ведутся поиски третьего
Теракт в турецком Измире: 11 раненых, ликвидированы 2 нападавших
Фото: CNN Turk

В результате теракта в турецком городе Измир пострадали 11 человек, полиция на данный момент уже ликвидировала второго нападавшего, передает CNN Turk.

"Агентство Doğan сообщает об 11 раненых в результате взрыва заминированного автомобиля в турецком Измире, среди них офицеры полиции", - говорится в сообщении.

Турецкие полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв в Измире, передает Reuters со ссылкой на местные правоохранительные органы.

В настоящий момент разыскивается третий организатор террористического акта.
- Sky News (@SkyNews) 5 января 2017 г.

Также сообщается, что не менее 10 пострадавших в теракте доставили в больницы.

Ранее сообщалось, что в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль.

В ночь на 1 января 2017 года неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба Reina в Стамбуле. Жертвами атаки стали 39 человек. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация Исламское государство.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 