МИД проверяет наличие украинцев среди пострадавших в Измире

В Измире возле здания суда сегодня прогремел взрыв. Ранения получили более 10 человек. Полиция уже ликвидировала двух предполагаемых террористов

Украинские дипломаты проверяют наличие граждан Украины среди пострадавших в результате взрыва в турецком городе Измир. Об этом в Twitter сообщает Департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

"В турецком городе Измир - взрыв у здания суда. Генконсульство Украины проверяет, нет ли среди пострадавших украинцев", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось о том, что в турецком Измире возле здания суда взорвался заминированный автомобиль.

По данным СМИ, в результате инцидента ранения получили более 10 человек.

Также сообщается, что турецкая полиция в ходе перестрелки ликвидировала двух предполагаемых террористов, устроивших взрыв. В настоящее время правоохранители разыскивают третьего организатора теракта.

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