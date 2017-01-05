Для британской армии создают боевую лазерную установку

Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща

Минобороны Великобритании заключило контракт на сумму 30 млн фунтов ($37 млн) для создания прототипа лазерного оружия. Об этом сообщает ВВС.

Цель разработки такого прототипа заключается в том, чтобы понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам.

Демонстрация системы планируется на 2019 год.

Контракт заключен сразу с несколькими европейскими оборонными компаниями, которые будут работать над новой технологией сообща.

Оценивать прототип будут по тому, насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях - на суше и над водой.

Представитель министерства обороны сообщил, что прототип разрабатывается не в целях дать отпор какой-то конкретной угрозе, а чтобы оценить, может ли такой тип оружия повысить эффективность вооруженных сил.

В июле 2016 года сообщалось, что в американском штате Оклахома проводят испытания нового лазерного оружия, которое может поступить на вооружение ВС США уже к 2025 году.

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