Заявление глав разведструктур США: Россия - главная угроза

Российские хакерские операции нацелены на правительственные организации, критически важную инфраструктуру, экспертные учреждения США

Из всех внешних угроз в киберпространстве для США Россия имеет самый высокий уровень опасности из-за ее активности в этом направлении, которая до сих пор продолжается. Об этом говорится в совместном заявлении трех руководителей разведывательных структур США, обнародованном во время слушаний в Сенате в четверг, сообщает Укринформ.

"Россия является полномасштабным актором в киберпространстве, который создает главную угрозу правительству США, военной, дипломатической, коммерческой, другой критически важной инфраструктуре и ключевым сетям поставок услуг из-за ее высокоразвитой наступательной киберпрограммы, применения сложных тактик, техники и процедур", - отмечается в заявлении.

Совместный документ, который определяет уровень опасности со стороны России и других стран и организаций, подписан директором Офиса национальной разведки Джеймсом Клэппером, заместителем министра обороны США по вопросам разведки Марселем Леттром и руководителем Агентства национальной безопасности (АНБ), командующим киберкомандования США Майклом Роджерсом.

В последние годы агрессия Кремля в киберпространстве только увеличилась, отметили руководители американской разведки. "Российские хакерские операции были нацелены на правительственные организации, критически важную инфраструктуру, экспертные учреждения, университеты, политические организации и корпорации", - отмечается в заявлении.

При этом указывается, что в некоторых случаях российские разведывательные учреждения выдавали свои действия от имени третьей стороны, скрываясь за ложными адресами и персонами для того, чтобы дезориентировать выявление истинного источника атак.

В этой связи отмечается, что разведывательное сообщество США будет обращать особое внимание на внешние киберугрозы для страны, определять опасность, информировать правоохранительные структуры США и делать все необходимое для безопасного существования государства.

Сегодня в Сенате директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер подтвердил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.