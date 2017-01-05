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В Багдаде второй взрыв за день: минимум 17 погибших

05.01.2017 23:59
В столице Ирака с промежутком в несколько часов произошло два взрыва; взрывные устройства были установлены в припаркованных машинах
В Багдаде второй взрыв за день: минимум 17 погибших
Фото: Al Jazeera

В Багдаде взорвались две машины, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщения полиции и медиков.

Еще по меньшей мере 15 человек получили ранения. 

Первый взрыв произошел на востоке города на продуктовом рынке, погибли семеро гражданских и двое полицейских. Террористы ИГ взяли на себя ответственность за атаку.

Через несколько часов в центре Багдада произошел второй взрыв. Погибли восемь человек. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение. 

В обоих случаях бомбы были установлены в припаркованных автомобилях. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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