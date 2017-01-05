В Багдаде второй взрыв за день: минимум 17 погибших
В Багдаде взорвались две машины, в результате чего погибли 17 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на сообщения полиции и медиков.
Еще по меньшей мере 15 человек получили ранения.
Первый взрыв произошел на востоке города на продуктовом рынке, погибли семеро гражданских и двое полицейских. Террористы ИГ взяли на себя ответственность за атаку.
Через несколько часов в центре Багдада произошел второй взрыв. Погибли восемь человек. Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.
В обоих случаях бомбы были установлены в припаркованных автомобилях.
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