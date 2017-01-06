Маккейн: Путин почувствовал поощрение кибервмешательства в выборы

Сенатор считает, что РФ заплатила слишком маленькую цену за свою агрессивную политику и Путин может подумать, что может устраивать кибератаки

Глава комитета по делам силовых структур Сената США Джон Маккейн заявил, что президент РФ Путин почувствовал поощрение кибератак по вмешательству в выборы, потому что Вашингтон не устроил высокую цену за агрессивную внешнюю политику Москвы. Об этом он сказал на слушаниях, передает Радио Свобода.



"Нас не должно удивлять, что Владимир Путин может подумать, что он может устраивать куда серьезней кибератаки на наше государство, когда он заплатил такую малую цену за вторжение в Украину, за аннексию Крыма, за подрыв демократических институций во всей Европе и, конечно, за помощь Башару Аль-Асаду уничтожать гражданских людей в Сирии на протяжении более года безнаказанно", - высказался сенатор.



По словам Маккейна, США должны показать, что цена за кибернападения выше, чем возможные выгоды, иначе атаки будут продолжаться.



Директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем.



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