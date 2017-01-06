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США выделили $3,4 млн странам-союзникам на защиту от РФ - Керри

06.01.2017 04:59
Госсекретарь Керри пояснил, что США увеличили сумму помощи своим "друзьям на передовой" из-за российских провокаций
США выделили $3,4 млн странам-союзникам на защиту от РФ - Керри
Джон Керри (фото - EPA)

США выделили своим странам-союзникам около $3,4 млн для обороны от России и гарантирования безопасности. Об этом сказал Государственный секретарь США Джон Керри на пресс-конференции.

"Мы неизменны в поддержке демократической Украины и в ответе на российские провокации за счет увеличения помощи нашим партнерам в Северной и Центральной Европе", - сказал Керри.

По словам госсекретаря, Соединенные Штаты в четыре раза увеличили сумму помощи своим "друзьям на передовой".

Директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер в Сенате ранее заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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