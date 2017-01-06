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В США установили, кто передал письма демократов Wikileaks - CNN

06.01.2017 05:30
Основатель Wikileaks отрицал, что Россия была источником электронных писем демократов, полученных в результате кибератаки во время выборов
В США установили, кто передал письма демократов Wikileaks - CNN

Власти США установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с докладом национальной разведки разведки. 

Ранее основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отрицал, что письма поступили из России. 

Имя предполагаемого посредника не называется. 

Разведка США получила новую информацию, которая дает большую уверенность в том, что Россия осуществила кибератаку в ходе президентских выборов и сделала это для того, чтобы помочь Трампу

Ранее директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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