В США установили, кто передал письма демократов Wikileaks - CNN

Основатель Wikileaks отрицал, что Россия была источником электронных писем демократов, полученных в результате кибератаки во время выборов

Власти США установили посредников, которые передали Wikileaks украденные электронные письма штаба Демократической партии. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники, знакомые с докладом национальной разведки разведки.



Ранее основатель Wikileaks Джулиан Ассанж отрицал, что письма поступили из России.



Имя предполагаемого посредника не называется.



Разведка США получила новую информацию, которая дает большую уверенность в том, что Россия осуществила кибератаку в ходе президентских выборов и сделала это для того, чтобы помочь Трампу.

Ранее директор Офиса национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов в Соединенных Штатах было уполномочено Кремлем.



Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.