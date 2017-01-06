Чиновники РФ праздновали победу Трампа как победу Москвы - СМИ

Американская разведка владеет информацией, что российсие чиновники высшего ранга праздновали победу Трампа как геополитическую победу России

Высокопоставленные чиновники РФ праздновали победу Дональда Трампа на выборах как геополитическую победу Москвы. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на американские разведслужбы.



Бурная реакция среди высокопоставленных российских должностных лиц показала разведке США, что попытки России вмешаться в выборы ставили себе целью помочь Трампу победить.



"Россияне чувствуют себя очень неплохо относительно того, что случилось 8 ноября (день президентских выборов в США - ред.) и они также неплохо себя чувствуют относительно того, что они сделали", - сказал один из чиновников США.

Директор национальной разведки США Джеймс Клэппер заявил, что похищение информации с серверов Национального комитета Демократической партии США и дальнейшее обнародование ее во время президентских выборов было уполномочено Кремлем.



Госсекретарь Джон Керри отметил, что администрация президента несколько раз перепроверила эту информацию, прежде чем приняла решение о новых санкциях против РФ.

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