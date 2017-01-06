В лагере для беженцев в ФРГ произошел пожар: есть пострадавшие
В одном из общежитий для беженцев неподалеку от города Падерборна на западе Германии произошел пожар. Пять подозреваемых в поджоге задержаны, сообщает издание Deutsche Welle.
Правоохранительные органы не исключают, что подозреваемые, также проживающие в общежитии, по неосторожности могли поджечь матрасы, находящиеся в здании.
В результате пожара более 30 человек с различными повреждениями, среди которых есть и отравившиеся дымом, были доставлены в больницы. Состояние одного оценивается как тяжелое. На месте была оказана помощь еще более 20 пострадавших.
Пожар начался в четверг, 5 января, после обеда в одном из бывших военных бараков. По сообщениям полиции, здание полностью уничтожено.
Пожарные бригады сумели потушить огонь вечером. В пятницу ожидается прибытие следователей, которые осмотрят место происшествия. Всего в пострадавшем жилом комплексе живут около 500 беженцев.
31 декабря 2016 года сообщалось, что количество преступников или подозреваемых среди мигрантов в Германии резко упало в третьем квартале 2016 года.
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