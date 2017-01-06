В Моссад массово рекрутируют женщин: они эффективные агенты

В ведомстве считают, что женщины на секретной службе выполняют задачи эффективнее мужчин - они могут подавлять свое эго ради достижения цели

Израильская политическая разведка Моссад набирает в свои ряды женщин-агентов: впервые в истории организация объявила общенациональный конкурс по гендерному признаку. Об этом сообщила служба Би-би-си.

"Требуются сильные женщины", - во многих национальных газетах опубликовано такое объявление о найме.

Сейчас в штате Моссада работает около 40% женщин-сотрудников, причем четверть из них занимают ключевые руководящие посты.

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По данным ведомства, женщины на секретной службе выполняют свои задачи эффективнее мужчин, при этом они могут подавлять свое эго ради достижения целей.

"Вопреки стереотипам, женщины превосходят мужчин в способности ориентироваться в обстановке и оценивать ситуацию", - отметил экс-директор Моссада Тамир Пардо.

Моссад - созданная в 1949 году политическая разведка Израиля, аналог американского ЦРУ. Количество занятых кадров предположительно достигает 1200 человек.

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