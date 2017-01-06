Япония отзывает посла в Южной Корее из-за памятника секс-рабыням

В годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми женщинами для утешения японских солдат

Японские власти отзывают своего посла из Южной Кореи в ответ на установку памятника так называемым женщинам для утешения в южнокорейском Пусане напротив генерального консульства Японии, передает Би-би-си.

Японские власти решили временно отозвать генконсула из Пусана и посла в Сеуле.

"Женщины для утешения" - эвфемизм, используемый для кореянок, которых принудительно заставляли работать в борделях японской армии во время Второй мировой войны.

По официальным данным корейских властей, в годы войны около 200 тысяч женщин из Кореи, Китая, Тайваня, Филиппин и Индонезии были вынуждены стать так называемыми женщинами для утешения японских солдат. В Южной Корее в живых из них осталось несколько десятков.

После нескольких лет переговоров в конце 2015 года министры иностранных дел Японии и Южной Кореи одобрили соглашение о решении проблемы сексуального рабства во времена Второй мировой войны.

В ходе переговоров в Сеуле представители Японии впервые принесли официальные извинения за использование кореянок в борделях.

Япония также объявила о создании фонда в размере $8 млн для помощи женщинам, которых использовали как секс-рабынь.

Однако многие активисты в Южной Корее выступают против этого соглашения.

Памятник секс-рабыням, установленный перед японским посольством в Сеуле в 2011 году, по-прежнему остается на своем месте. Теперь активисты установили аналогичную статую того же скульптора в Пусане в конце прошлого месяца.

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.