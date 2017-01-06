Четырех узников перевезли из Гуантанамо в Саудовскую Аравию

Четверо граждан Йемена в Саудовской Аравии примут участие в программе дерадикализации и возвращения к жизни в обществе

Четверо граждан Йемена, которые содержались в американской военной тюрьме в Гуантанамо прибыли в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияда. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство AFP.

Издание отмечает, что в Саудовской Аравии бывшие узники Гуантанамо примут участие в программе дерадикализации и возвращения к жизни в обществе.

После освобождения четырех йеменцев в Гуантанамо остаются 55 заключенных.

21 января 2009 года, на второй день пребывания в должности, президент Барак Обама подписал приказ о ее расформировании. После этого лагерь должен был закрыться в течение года, однако решение Обамы не было исполнено: тюрьма продолжает функционировать. Год назад там было около 100 узников, сейчас, после освобождения четырех йеменцев, их осталось 55.

По мнению избранного президента США Дональда Трампа, ни один человек из тех, кто содержится в тюрьме на базе Гуантнамо, не должен выйти на свободу.

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