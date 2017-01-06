Палата представителей США осудила резолюцию ООН по Израилю

Протест против резолюции Совбеза ООН, осуждающей строительство Израилем поселений на палестинских территориях, поддержали и республиканцы, и демократы

Нижняя палата Конгресса США - Палата представителей - выразила протест против резолюции Совета безопасности ООН, осуждающей поселенческую деятельность Израиля на палестинских территориях. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

За соответствующее решение проголосовали 342 конгрессмена, против - всего 80. При этом голосование фактически объединило республиканцев и демократов.

Ожидается, что аналогичный проект будет рассмотрен и поддержан и верхней палатой американского парламента - Сенатом.

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Как отмечается в решении Палаты представителей, США "должны противостоять и ветировать будущие резолюции Совбеза ООН, которые навязывают решения вопросов окончательного статуса, являются однобокими и направлены против Израиля". В то же время данное постановление не имеет силы закона, то есть не является обязывающим.

23 декабря 2016 года Совет безопасности ООН принял резолюцию, призывающую Израиль прекратить строительство еврейских поселений на территории Палестины. 14 членов Совбеза ООН, в том числе Украина, проголосовали "за". США воздержались, отказавшись ветировать резолюцию.

В свою очередь израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выполнять требования резолюции Совбеза ООН, и пообещал жесткую реакцию.

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Ранее призыв премьера Израиля о ветировании проекта резолюции поддержал избранный президент США Дональд Трамп.

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