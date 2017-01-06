Сеул: Китай хочет помешать размещению ПВО США в Южной Корее
Китай тайно предпринимает некоторые действия в противовес решению Южной Кореи разместить на своей территории американские противоракетные комплексы THAAD. Об этом заявил в Сеуле министр планирования и финансов Ю Иль Хо, пишет агентство Reuters.
"На официальном уровне Китай это отрицает, но мы полагаем, что их действия связаны (с решением о размещении THAAD, - ред.), и они предпринимают непрямые меры. Непросто спрашивать Китай об этом, когда они не признают это официально", - сказал министр.
При этом Ю не уточнил, что конкретно имеется ввиду под словами "непрямые меры Китая", однако Пекин недавно отказал Сеулу в запуске дополнительных рейсов южнокорейских авиаперевозчиков.
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