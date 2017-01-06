Сеул: Китай хочет помешать размещению ПВО США в Южной Корее

В Сеуле посетовали на нежелание Пекина обсуждать проблему, так как власти Китая "не признаются" в противодействии планам Южной Кореи относительно ПВО

Китай тайно предпринимает некоторые действия в противовес решению Южной Кореи разместить на своей территории американские противоракетные комплексы THAAD. Об этом заявил в Сеуле министр планирования и финансов Ю Иль Хо, пишет агентство Reuters.

"На официальном уровне Китай это отрицает, но мы полагаем, что их действия связаны (с решением о размещении THAAD, - ред.), и они предпринимают непрямые меры. Непросто спрашивать Китай об этом, когда они не признают это официально", - сказал министр.

При этом Ю не уточнил, что конкретно имеется ввиду под словами "непрямые меры Китая", однако Пекин недавно отказал Сеулу в запуске дополнительных рейсов южнокорейских авиаперевозчиков.

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В апреле 2016 года Пентагон объявил о размещении противоракетных комплексов THAAD в Южной Корее, предназначенных для перехвата ракет КНДР, несмотря на протесты России и Китая. Полностью систему намерены развернуть до конца текущего года. В августе 2016-го в Сеуле заявили , что могут поменять уже выбранное место размещения систем ПРО из-за протестов местных жителей.





В Пекин неоднократно заявляли, что Китай решительно выступает против размещения THAAD на корейском полуострове, и призывали к "уважению стратегических интересов Китая в сфере безопасности". В Пекине опасаются, что ракеты комплекса могут "пробить" китайский барьер ПВО.









Схема: heritage.org





THAAD (Terminal High Altitude Area Defense) - противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. ТHAAD в настоящее время является наиболее эффективной системой обороны от баллистических ракет средней дальности.





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