Первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы во главе с "Адмиралом Кузнецовым"

Россия по решению президента Владимира Путина начинает сокращать свою группировку войск в Сирии. Об этом сообщил начальник Генштаба армии государства-агрессора Валерий Герасимов, передает российский пропагандистский ресурс ТАСС.



"В соответствии с решением верховного главнокомандующего ВС РФ Владимира Путина Минобороны России приступает к сокращению группировки вооруженных сил в Сирии", - сказал он.

По словам Герасимова, первыми зону конфликта покинут корабли авианосной группы Северного флота во главе с единственным российским авианосцем "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". Уже сегодня корабли начнут готовиться к возвращению домой.

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Как сообщил начальник Генштаба РФ, за два месяца присутствия авианосной группы в Сирии российская морская авиация выполнила 420 боевых вылетов и уничтожила 1252 объектов.

Также Герасимов напомнил, что с 30 декабря 2016 года на всей территории Сирии действует режим прекращения боевых действий, который не касается террористических группировок Исламское государство и Джебхат ан-Нусра.

В середине октября 2016 года в Средиземное море для выполнения боевых задач у берегов Сирии отправились несколько судов Северного флота России, в том числе авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов".

За время пребывания авианосной группы у сирийского побережья РФ потеряла два истребителя - в ноябре и декабре. Оба самолета - МиГ-29 и Су-33 - разбились при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов", летчикам удалось катапультироваться.

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