В январе в Польшу приедет танковая бригада США - Мацеревич

Министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич отметил, что подразделение США, состоящее из 4,5 тысяч солдат, расположится в пяти местностях

Американская тяжелая танковая бригада прибудет в Польшу 12 января. Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Антони Мацеревич, передает Польское радио.

Министр отметил, что американцы находятся в Польше уже с декабря, объезжая и готовя места расположения этой бригады. Он также отметил, что в американское подразделения войдут 4,5 тысяч солдат, которые расположатся в пяти местностях.

Кроме того, с марта в местности Повидз будет развернута военно-воздушная база, а также боевой батальон НАТО, в состав которого войдут американцы, британцы и румыны, в целом 1100 военных. Они будут стоять на защите так называемого Сувальского коридора. Группа будет насчитывать семь тысяч солдат.

"Это гораздо больше, чем можно было себе представить, хотя в то же время можно сказать, что этого слишком мало", - сказал Мацеревич.

27 октября 2016 года сообщалось, что батальоны НАТО в Восточной Европе развернут до лета 2017 года.

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