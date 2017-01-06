Президент Филиппин захотел от РФ союзничества и покровительства
Скандальный филиппинский президент Родриго Дутерте надеется заполучить в союзники Россию, которая обеспечит стране "протекцию". Об этом, пишет агентство Reuters, он заявил во время прогулки по палубе одного из двух кораблей ВМС РФ, которые прибыли в Манилу для демонстрации вооружений на продажу.
"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете бросить якорь в наших доках в любое время, когда вам захочется, и для чего угодно - будь то развлечения или пополнение запасов", - сказал он.
Также Дутерте, пожимая руку контр-адмиралу Тихоокеанской флотилии ВМС РФ Эдуарду Михайлов, выразил пожелание, чтобы РФ стала "нашим союзником, чтобы защищать нас".
В апреле Дутерте посетит с визитом Москву.
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В конце 2016 года политики на Филиппинах заговорили об импичменте Дутерте после его признаний в убийствах людей, подозреваемых в наркоторговле.
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