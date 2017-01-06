Президент Филиппин захотел от РФ союзничества и покровительства

"Может, станете нашими союзниками, чтобы защищать нас", - сказал он российскому контр-адмиралу, стоя на палубе корабля ВМС РФ в Маниле

Скандальный филиппинский президент Родриго Дутерте надеется заполучить в союзники Россию, которая обеспечит стране "протекцию". Об этом, пишет агентство Reuters, он заявил во время прогулки по палубе одного из двух кораблей ВМС РФ, которые прибыли в Манилу для демонстрации вооружений на продажу.

"Мы приветствуем наших российских друзей. Вы можете бросить якорь в наших доках в любое время, когда вам захочется, и для чего угодно - будь то развлечения или пополнение запасов", - сказал он.

Также Дутерте, пожимая руку контр-адмиралу Тихоокеанской флотилии ВМС РФ Эдуарду Михайлов, выразил пожелание, чтобы РФ стала "нашим союзником, чтобы защищать нас".

В апреле Дутерте посетит с визитом Москву.

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