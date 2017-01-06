В Турции перевернулся автобус с детьми: есть погибшие

В результате ДТП, которое произошло в Конье, погибли двое детей, 42 получили травмы.



Автобус перевернулся на покрытой льдом дороге. От удара часть школьников выбросило из окон.







"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали три или четыре человека", - сказала одна из пострадавших.



По предварительной информации, причина ДТП - гололедица на дороге.

