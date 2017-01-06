В Турции перевернулся автобус с детьми: есть погибшие
06.01.2017 14:38
В ДТП погибли двое человек
Фото: dailysabah.com
В Турции перевернулся автобус, в котором находились 44 ребенка. Об этом сообщает Daily Sabah.
Автобус перевернулся на покрытой льдом дороге. От удара часть школьников выбросило из окон.
"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали три или четыре человека", - сказала одна из пострадавших.
По предварительной информации, причина ДТП - гололедица на дороге.
В результате ДТП, которое произошло в Конье, погибли двое детей, 42 получили травмы.
Автобус перевернулся на покрытой льдом дороге. От удара часть школьников выбросило из окон.
"Автобус начал скользить и наклоняться. Он перевернулся. Нас выбросило из окон. На меня сверху упали три или четыре человека", - сказала одна из пострадавших.
По предварительной информации, причина ДТП - гололедица на дороге.
9 декабря кортеж президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана попал в дорожно-транспортное происшествие в Стамбуле.
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