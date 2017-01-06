Число прибывших морем мигрантов в ЕС сократилось в 2016 - Frontex
Общее число мигрантов, достигающих Европу двумя основными морскими путями в 2016 году упал почти на две трети - до 364 тысяч. Об этом сообщает пограничное агентства ЕС Frontex.
Всего в 2016 году зафиксировано 503, 7 тыс. случая незаконного пересечения границы вдоль внешних границ ЕС.
В прошлом году наблюдался значительный спад прибывших на греческие острова, в то время как Италия переживает рекордное количество мигрантов.
Количество мигрантов в странах западных Балкан в 2016 году резко снизилось, между тем, на маршруте в Центральном Средиземноморье количество мигрантов увеличилось почти на одну пятую.
"Это отражает устойчивый рост миграционного давления на африканском континенте, в частности в Западной Африке, на долю которой приходится большая часть роста в 2016 году", - отметили в агентстве.
23 декабря 2016 года сообщалось, что по данным ООН, число погибших мигрантов, утонувших при попытке пересечь Средиземное море и достичь берегов Европы, в 2016 году превысило 5000 человек.
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