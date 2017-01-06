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Известный шеф-повар закрывает шесть своих ресторанов

06.01.2017 15:41
Причиной закрытия ресторанов называют жесткую конкуренцию на рынке и экономическую неопределенность, вызванную Вrexit
Известный шеф-повар закрывает шесть своих ресторанов
Джейми Оливер (фото - EPA)
Известный кулинар и ресторатор Джейми Оливер объявил о закрытии шести из 42-х своих ресторанов итальянской кухни в Британии. Об этом сообщает ВВС Украина.

Причиной такого решения в компании Джейми Оливера называют жесткую конкуренцию на рынке и экономическую неопределенность, вызванную Вrexit.

"Выход Великобритании из Евросоюза и снижение курса фунта к евро привели к удорожанию ингредиентов, которые рестораны закупают в Италии", - отмечает издание.

"Чтобы быть прибыльными, Jamie's Italian должны продавать 3 тысяч обедов в неделю", - говорят в компании. 
 
В связи с этим прекратят работу заведения Jamie's Italian в Абердине, Челтенхеме, Эксетере, Танбридж Уэллсе, а также два аутлета в лондонских районах Ричмонд и Ладгейт.

Их персонал попытаются устроить в других ресторанах.

29 декабря сообщалось, что избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в странах нет настроения идти путем Великобритании в сторону выхода из Европейского Союза.

6 декабря представитель ЕС на переговорах о выходе Британии из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что Великобритания должна выйти из состава Европейского союза меньше чем за два года.

8 декабря британский парламент одобрил план правительства по Brexit. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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