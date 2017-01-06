Известный шеф-повар закрывает шесть своих ресторанов

29 декабря сообщалось , что избиратели во Франции, Германии, Италии и Греции считают, что их страны движутся в неправильном направлении, но в странах нет настроения идти путем Великобритании в сторону выхода из Европейского Союза.

6 декабря представитель ЕС на переговорах о выходе Британии из Евросоюза Мишель Барнье заявил, что Великобритания должна выйти из состава Европейского союза меньше чем за два года.

8 декабря британский парламент одобрил план правительства по Brexit.

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