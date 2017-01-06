Массовое убийство в бразильской тюрьме: найдены 33 тела

В Бразилии более 30 заключенных были найдены мертвыми вероятно после тюремного бунта. Это уже второй случай в Бразилии за последнюю неделю

В тюрьме муниципалитета Боа-Виста на севере Бразилии были найдены мертвыми по меньшей мере 33 заключенных. Как передает Reuters со ссылкой на власти региона, узники погибли в результате массового бунта.

Причины произошедшего пока не раскрываются, однако, издание отмечает, что традиционно бунты в бразильских тюрьмах происходят из-за конфликтов между группировками, которые контролируют наркоторговлю.

Местное издание BV News пишет, что убийства произошли в ночь четверга на пятницу, тела убитых были найдены расчлененными в разных частях тюрьмы.

Эта информация была подтверждена Министерством юстиции и гражданства Бразилии, которая управляет тюремной системы в государстве.

Ранее на этой неделе 2 января в результате бунта в тюрьме города Манаус - столицы бразильского штата Амазонас были убиты более 50 человек. Беспорядки в тюрьме вспыхнули из-за войны между двумя враждующими бандами по той же причине.

Высокопоставленный чиновник в бразильской службе безопасности штата Рорайма в комментарии Reuters ответственность за резню в тюрьме Боа-Виста возложил на одну из местных наркогруппировок First Capital Command, участники которой также подозреваются в причастности к убийствам 2 января.

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