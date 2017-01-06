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Коалиция в Сирии ликвидировала лидера ИГ

06.01.2017 19:45
Махмуд аль-Исави был давним членом ИГ, который отвечал за пропаганду в СМИ и разведывательную деятельностью организации
Коалиция в Сирии ликвидировала лидера ИГ

Один из ключевых лидеров Исламского государства Махмуд аль-Исави был убит в результате авиаудара международной коалиции 31 декабря в сирийском городе Ракка. Об этом сообщает Центральное командование США.

Согласно сообщению, Махмуд аль-Исави был давним членом ИГ, который отвечал за пропаганду в СМИ и разведывательную деятельностью организации.

Аль-Исави стал 16-м лидером ИГ, которые были убиты коалиционными силами в 2016 году.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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