Коалиция в Сирии ликвидировала лидера ИГ

Махмуд аль-Исави был давним членом ИГ, который отвечал за пропаганду в СМИ и разведывательную деятельностью организации

Один из ключевых лидеров Исламского государства Махмуд аль-Исави был убит в результате авиаудара международной коалиции 31 декабря в сирийском городе Ракка. Об этом сообщает Центральное командование США.

Согласно сообщению, Махмуд аль-Исави был давним членом ИГ, который отвечал за пропаганду в СМИ и разведывательную деятельностью организации.

Аль-Исави стал 16-м лидером ИГ, которые были убиты коалиционными силами в 2016 году.

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